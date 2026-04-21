Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Deboche
Opinião

Não brinque com os nossos sentimentos, desembargadora Eva

Magistrada do Pará, que recebeu R$ 91 mil líquidos no último contracheque, diz que não dá para viver sem os penduricalhos

Rosane de Oliveira

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