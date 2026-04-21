Não brinque com os nossos sentimentos, desembargadora Eva

Quem só assistiu ao corte do vídeo em que a desembargadora Eva do Amaral Coelho, do Pará, faz um desabafo sobre a penúria dos magistrados deve ter pensado que se trata de um esquete do programa Porta dos Fundos. E não é que o vídeo era real? Dona Eva, vejam só, diz que daqui a pouco trabalho dos juízes será análogo à escravidão.

Menos, desembargadora. Menos, por favor, em respeito ao contribuinte brasileiro que paga seu subsídio e seus penduricalhos.

O desabafo se referia à restrição aos penduricalhos, que deixará os magistrados com um salário máximo de mais de R$ 80 mil com os cortes propostos pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, o teto é de R$ 45 mil, mas as exceções permitem chegar a esse valor com o qual a doutora acha que não dá para ter uma vida digna.

Não se está comparando o contracheque da magistrada com o de um trabalhador de salário mínimo, nem com o de um professor que ganha o piso nacional, mas com o teto que é o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse Brasil de tantas desigualdades, dizer que não dá para viver com o subsídio — mesmo que fossem cortados todos os penduricalhos — é um deboche com quem dá duro numa jornada de 6x1 e trabalha 44 horas por semana.

Eva do Amaral Coelho teve contracheque de R$ 117.861,72 em março, e recebeu R$ 91.211,82 líquido. Tribunal de Justiça do Pará / Divulgação

— Nós não temos direito mais a auxílio alimentação, não temos direito a receber uma gratificação por direção de foro. [...] Enfim, daqui a pouco a gente vai estar no hall daqueles funcionários que trabalham em regime de escravidão — foi a frase da desembargadora Eva durante a 8ª sessão da 3ª Turma de Direito Penal, no dia 9 de abril, mas que só veio a público agora.