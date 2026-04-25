Na UFRGS, Cármen Lúcia defende a criação de brigada de proteção às candidatas às eleições

Cármen Lúcia ministrou aula magna na UFRGS nesta sexta-feira. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Júlia Ozorio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia defendeu a criação de brigadas de proteção às candidatas na eleição deste ano à semelhança da Patrulha Maria da Penha. A ideia foi exposta durante aula magna lecionada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, nesta sexta-feira (24), que abordou violência de gênero.

Segundo a ministra, as mulheres que concorrem a cargos públicos são frequentemente alvo de discriminação, sexismo e desrespeito.

— Eu estou propondo (...) que a gente comece criando, como temos a Brigada Maria da Penha, que são chamadas quando a mulher esteja passando por uma situação de violência e acione imediatamente para evitar o pior desfecho, que nós criamos também brigadas eleitorais para as candidatas mulheres. Porque se a gente não criar, vamos ter cada vez mais violência sendo praticada, como tivemos em 2024. Casos gravíssimos e sérios — ressaltou, no final da explanação de quase uma hora e meia no Salão de Atos.

A ministra disse, ainda, que a violência política é "gravíssima" e atinge de forma diferente em várias instâncias as mulheres:

— O discurso contra nós, chamado também violentamente de ódio, na verdade é de ódia. É sexista, é violento, é desmoralizante e nunca atinge só a mulher (...) A mulher, então, renuncia à sua vocação, quase que abre mão daquilo que ela poderia atuar em benefício de todo mundo.

A reitora da UFRGS, Márcia Barbosa, explicou a Zero Hora, após o evento, que a proposta é articular essa vontade com diferentes frentes dos poderes. Segundo a representante da universidade, a própria ministra teria debatido a proposta com deputadas gaúchas presentes na aula magna.

— É uma novidade. Ela estava, inclusive, nos bastidores já combinando com algumas candidatas para estabelecer isso. (...) Ela vai primeiro chamar as deputadas para uma conversa e a partir disso estabelecer (a proposta). Vamos cutucar o governo — disse a reitora.

A proposta, segundo a reitora, é proteger todas as candidatadas do pleito. No caso deste ano, para a Presidência, governo dos Estados, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas.

Assista à aula magna de Cármen Lúcia