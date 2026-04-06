Melo planeja participação discreta na campanha de Gabriel

Gabriel se engajou na campaha de Melo em 2024 e agora espera contar com o prefeito na disputa pelo Piratini Joel Vargas / Divulgação

O jornalista Fábio Schaffner colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço

Ciente de que pragmatismo político consiste em não deixar a onça com fome, nem o cabrito morrer, Sebastião Melo não estará na linha de frente da campanha do MDB ao Piratini. O prefeito vai ajudar Gabriel Souza, mas de forma discreta. O cuidado é para não melindrar o PL, maior bancada de sustentação ao governo na Câmara de Vereadores.

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Nomeações aguardadas

A despeito de a federação com o PP obrigar o União Brasil a permanecer na coligação de Luciano Zucco (PL), o partido reforçou o apoio a Gabriel Souza (MDB). Entretanto, o presidente Luiz Carlos Busato anda nervoso com a demora na nomeação de filiados para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o Detran, espaços que detinha no governo e que estão congelados desde o Natal. Do outro lado da rua, Zucco pisca o olho.

Renovando o passaporte

Após ver o sonho da candidatura presidencial ruir pela segunda vez seguida, Eduardo Leite se refugiou na Serra. Ao lado do marido, Thalis Bolzan, passou a Páscoa em um spa de Gramado. Na volta à Capital, prepara-se para mergulhar na campanha de Gabriel Souza e rever as agendas internacionais que estavam suspensas. Hannover e Nova York são os destinos prementes.

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Futuro interrompido

Ao trocar o PP pelo PSD, Frederico Antunes dá adeus à prometida cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas. O deputado tinha duas indicações para o cargo, pelo partido e pelo governo, mas não houve vacância em tempo hábil.

Oi, sumido

Gabriel Souza já escolheu seu candidato à Presidência. Será Ronaldo Caiado (PSD). Mas a adesão não é automática. Gabriel espera um aceno do goiano.

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Correção

A jornalista Tânia Moreira vai coordenar a propaganda de Rádio e TV de Zucco pela própria produtora, e não pela empresa de comunicação Critério, como noticiado pela coluna no sábado. Sócio-diretor, Cleber Benvegnú também se afastou da Critério para atuar na campanha.

De volta à arena

Após um período conturbado nos últimos anos, os irmãos Lara preparam seu retorno às urnas. O ex-prefeito de Bagé Divaldo Lara deve concorrer a deputado federal pelo Republicanos em outubro e o ex-deputado estadual Augusto Lara planeja concorrer a prefeito na campanha de 2028. Única do clã com mandato atualmente, a deputada estadual Adriana Lara (PL) vai buscar a reeleição na Assembleia.

Mirante

Enquanto não avança a pretensa aliança com o PT, os deputados do PDT fingem que não é com eles e trabalham para manter os cargos na estrutura do governo.