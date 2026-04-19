MDB mobiliza filiados na terra de Gabriel Souza

Encontro do MDB em Tramandaí reuniu Germano Rigotto (de camiseta escura), Frederico Antunes (atrás), Gabriel Souza (ao centro) e Luciano Silveira (na ponta direita). Joel Vargas / Divulgação

Tramandaí, a terra natal do vice-governador Gabriel Souza, foi a cidade escolhida pelo MDB para um encontro de mobilização do partido no Litoral Norte no fim de semana.

Líderes e militantes de 23 municípios marcaram presença na mobilização que contabilizou cerca de 1,5 mil filiados e marcou o pré-lançamento das candidaturas de Gabriel a governador, Germano Rigotto a senador, Alceu Moreira a deputado federal e Luciano Silveira a deputado estadual. Também participou da atividade Frederico Antunes (PSD), pré-candidato ao Senado na futura chapa majoritária.

Nos discursos, os prefeitos e líderes da região destacaram que o MDB está unido em torno de Gabriel e ciente dos desafios de 2026.

O encontro de Tramandaí foi a primeira grande mobilização partidária da qual o ex-governador Germano Rigotto participou após a oficialização do seu nome como pré-candidato ao Senado da República. Emocionado, ele atribuiu aos correligionários do Litoral o grande impulso para a sua campanha de governador nas eleições de 2002, quando usou o slogan "Vem com Rigotto, segue o teu coração".

O ex-governador disse que o vice é o candidato mais preparado para comandar o Estado:

— Gabriel será governador pela sua capacidade, pela força dos partidos, mas principalmente porque as pessoas irão entender que não pode interromper o que está dando certo. E nesta jornada, quero estar no Senado em defesa do Rio Grande.

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No discurso mais esperado, Gabriel recapitulou sua trajetória desde a atuação na Juventude do MDB até os cargos de secretário municipal, deputado estadual, líder de governo, presidente da Assembleia Legislativa e, atualmente, vice-governador.