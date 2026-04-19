MDB mobiliza filiados na terra de Gabriel Souza

Tramandaí, a terra natal do vice-governador Gabriel Souza, foi a cidade escolhida pelo MDB para um encontro de mobilização do partido no Litoral Norte no fim de semana.
Líderes e militantes de 23 municípios marcaram presença na mobilização que contabilizou cerca de 1,5 mil filiados e marcou o pré-lançamento das candidaturas de Gabriel a governador, Germano Rigotto a senador, Alceu Moreira a deputado federal e Luciano Silveira a deputado estadual. Também participou da atividade Frederico Antunes (PSD), pré-candidato ao Senado na futura chapa majoritária.
Nos discursos, os prefeitos e líderes da região destacaram que o MDB está unido em torno de Gabriel e ciente dos desafios de 2026.
O encontro de Tramandaí foi a primeira grande mobilização partidária da qual o ex-governador Germano Rigotto participou após a oficialização do seu nome como pré-candidato ao Senado da República. Emocionado, ele atribuiu aos correligionários do Litoral o grande impulso para a sua campanha de governador nas eleições de 2002, quando usou o slogan "Vem com Rigotto, segue o teu coração".
O ex-governador disse que o vice é o candidato mais preparado para comandar o Estado:
— Gabriel será governador pela sua capacidade, pela força dos partidos, mas principalmente porque as pessoas irão entender que não pode interromper o que está dando certo. E nesta jornada, quero estar no Senado em defesa do Rio Grande.
No discurso mais esperado, Gabriel recapitulou sua trajetória desde a atuação na Juventude do MDB até os cargos de secretário municipal, deputado estadual, líder de governo, presidente da Assembleia Legislativa e, atualmente, vice-governador.
— Depois de colocar o Rio Grande em pé novamente, é hora de seguir avançando, com mais desenvolvimento, mais oportunidades e mais cuidado com as pessoas. Me apresento como o pré-candidato da evolução — destacou.