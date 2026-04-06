MDB apresenta documento com prioridades dos brasileiros

Deputado federal Alceu Moreira preside a Fundação Ulysses Guimarães. Jackson Ciceri / Câmara dos Deputados

Sem um candidato a presidente para chamar de seu, o MDB vai entregar a entidades da sociedade uma cópia do documento Caminhos para o Brasil, resultado de um trabalho de fôlego da Fundação Ulysses Guimarães sobre o que deve nortear o debate sobre o futuro do país. A plataforma, que ainda está aberta contribuições, é resultado de debates com a participação de cerca de 10 mil pessoas de todas as regiões do Brasil, que elegeram três eixos programáticos: consolidação da democracia, retomada do desenvolvimento e redução das desigualdades.

A plataforma foi apresentada nesta segunda-feira (6), em um seminário com a presença de líderes de diferentes segmentos da sociedade e de pré-candidatos do MDB às eleições de outubro, no restaurante Coco Bambu, no shopping Iguatemi.

O presidente da Fundação Ulysses Guimarães, deputado federal Alceu Moreira, apresentou o documento e destacou que o MDB é um partido liberal na economia, mas preocupado com a responsabilidade social.

— As mãos não são capazes de produzir o que a cabeça desconhece. Temos de formar, qualificar a inaugurar gente — disse o deputado ao defender a inovação.

Com a sinceridade que por vezes incomoda os colegas em Brasília, Alceu repetiu que o Congresso sequestrou o orçamento brasileiro e que é preciso vincular as emendas a um projeto nacional estratégico, para que os deputados “não saiam distribuindo dinheiro sem critério”.

O deputado defendeu a eleição de deputados e senadores que estudem os temas estratégicos para o Brasil e disse contar com a sociedade civil para pressionar os eleitos a assumirem a defesa de causas importantes, que serão discutidas nas frentes parlamentares.

— Quem quer montar um coral, não contrata jegues, porque jegues não cantam — comparou Alceu, arrancando gargalhadas da plateia.

Pré-candidato a governador pelo MDB, Gabriel Souza pediu licença para usar o documento como norte na elaboração do seu plano de governo, cujo coordenador é o ex-senador José Fogaça, que participou ativamente dos debates. Fogaça e os economistas Gustavo Grisa e Raul Henry apresentaram uma síntese das conclusões durante o almoço.

Propostas foram apresentadas nesta segunda (6), em almoço com lideranças do partido. Jackson Ciceri / Câmara dos Deputados

— Outros partidos têm candidato e não têm documento. O MDB tem documento e não tem candidato — comentou o prefeito Sebastião Melo diante da divisão do partido em relação à sucessão presidencial.