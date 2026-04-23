Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Nos bastidores
Notícia

Marqueteiro de Juliana grava entrevista de três horas com Edegar Pretto

Objetivo foi mergulhar na história e no pensamento do candidato a vice na aliança PDT-PT

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS