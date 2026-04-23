Marqueteiro de Juliana grava entrevista de três horas com Edegar Pretto

Edegar concedeu três horas de entrevista. Mariana Ramos / Divulgação

Para conhecer melhor a vida e o pensamento de Edegar Pretto, o marqueteiro Tiago Brum conduziu uma entrevista gravada de três horas com o futuro vice de Juliana Brizola. Irmão do deputado Edivilson Brum e do conselheiro Edson Brum, do Tribunal de Contas do Estado, Brum é o coordenador de marketing da pré-campanha de Juliana.

Em 2024, ele fez a campanha de rádio e TV de Juliana a prefeita de Porto Alegre e ganhou o prêmio Camp com o slogan “Confia, agora é Brizola”.

— Mergulhamos na história de vida dele, lutas e pautas — contou a jornalista Mariana Ramos, assessora de imprensa de Juliana, que também participou da imersão na vida de Pretto.

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Descontraído, o candidato contou histórias dos irmãos Edson e Edivilson, falou do pai, Adão Pretto, e de seus pontos de vista sobre questões políticas. O farto material rendeu cortes em vídeo que devem ser usados nas redes sociais de Juliana e na propaganda de TV.