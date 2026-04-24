Maranata inaugura série da Federasul com candidatos a governador

Marcelo Maranata é pré-candidato a governador pelo PSDB. Lucas Wink / Divulgação

Depois de receber o pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) na estreia do Tá na Mesa Eleições, a Federasul ouve na próxima quarta-feira (29) o primeiro pré-candidato a governador, o tucano Marcelo Maranata.

Os demais candidatos a governador e a presidente serão ouvidos de acordo com a disponibilidade de agenda de cada um.

A todos, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, vai entregar o Manifesto do Empreendedor 2026, que fala sobre as propostas e demandas da entidade para o país e Rio Grande do Sul.