Manuela e Rigotto largam na frente em eleição embolada para o Senado

Plenário do Senado Federal (foto de arquivo). Carlos Moura / Agência Senado

Com duas vagas em disputa, a eleição para o Senado no Rio Grande do Sul tende a ser tão ou mais concorrida que a de governador. É isso o que mostra a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). A ex-deputada Manuela D’Ávila (PSOL) e o ex-governador Germano Rigotto (MDB) têm ligeira vantagem sobre os demais concorrentes, mesmo levando-se se em conta a margem de erro de três pontos para mais ou para menos.

Por serem duas vagas, os pesquisadores perguntam em quem o eleitor pretende votar para a primeira e para a segunda. Mesmo que na consolidação dos dados, o instituto faça uma ponderação, o quadro mais relevante é o que mostra lado a intenção de voto para a primeira e para a segunda vagas.

Nesse quadro, Manuela é a primeira opção de 19% dos entrevistados e a segunda de 8%. Rigotto é o primeiro de 13% dos eleitores e o segundo de 11%. Na eleição, o que conta é a soma de votos. São eleitos os dois mais votados.

Marcel van Hattem (Novo) e Paulo Pimenta (PT) têm uma situação curiosa, de empate cravado. Van Hattem é a primeira opção de 15% dos eleitores e segunda de 3%. Pimenta é o primeiro de 10% e o segundo de 8%. A cada 200 votos, Pimenta e Van Hattem teriam 18. Em 100% do bolo, os dois teriam 9%.

Para além das intenções de voto, há um dado que precisa ser levado em conta: 23% dos eleitores ainda não escolheram o primeiro voto e 32% não definiram o segundo. Na conquista dos indecisos, um dado favorece os candidatos que não estão atrelados nem ao presidente Lula nem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É que 45% dos eleitores entrevistados preferem um candidato independente.

Números da pesquisa Genial/Quaest para o Senado no RS