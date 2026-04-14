Lula pede a Edegar Pretto que aceite ser vice de Juliana

Lula recebeu Edegar Pretto nesta terça-feira (14). Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Depois de impor ao PT gaúcho a aliança com o PDT, o presidente Lula chamou Edegar Pretto a seu gabinete e apelou para que ele seja o vice de Juliana Brizola. Segundo uma fonte que acompanhou o encontro, Pretto pediu tempo para decidir.

À coluna, o ex-candidato disse que ainda está avaliando o que fará na eleição de outubro.

Pretto disse a Lula que vai trabalhar para pacificar o PT, convencido de que a prioridade deve ser a reeleição do presidente. Lula agradeceu ao ex-presidente da Conab pelo desprendimento e insistiu na necessidade de unir as forças para evitar o avanço da extrema direita.