Lula escolhe Pimenta como líder do governo na Câmara  

Lula escolheu Pimenta pela confiança e pela experiência Ricardo Stuckert / Palácio do Planalto,Divulgação

Um dos articuladores da aliança com o PDT no Rio Grande do Sul, o deputado federal Paulo Pimenta foi escolhido pelo presidente Lula como novo líder do governo na Câmara. Pimenta é um dos parlamentares mais experientes da bancada do PT na atual legislatura. Ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) e da Secretaria da Reconstrução, está em seu sexto mandato como deputado federal.

Pimenta já liderou a bancada petista por dois anos consecutivos, em 2018 e 2019, e ocupou cargos de destaque no Congresso, como a presidência da Comissão Mista de Orçamento e da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Recentemente, esteve à frente da bancada do governo na CPMI do INSS e foi um dos mais aguerridos defensores do governo. Liderou a resistência à convocação de Frei Chico, irmão de Lula, e do filho presidente, Fábio Lula da Silva, o Lulinha. A representação governista conseguiu derrubar o relatório da oposição, que sugeria a prisão de Lulinha.

Na condição de líder do governo na Câmara, Pimenta terá entre seus desafios articular a aprovação de pautas prioritárias no ano eleitoral, entre as quais o fim da escala 6x1. Outra missão será aprovar um amplo programa de renegociação de dívidas das famílias. A parte mais espinhosa será garantir a governabilidade em um Congresso marcado por disputas intensas, no ano eleitoral.