Lula deveria mudar o critério de indicação para o Supremo e escolher uma mulher

Última vez que Senado havia rejeitado uma indicação presidencial ao STF foi há 132 anos. Andressa Anholete / Agência Senado/Divulgação

Foi um vareio. Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso, que antecipou a aposentadoria e deixou o cargo há cinco meses, teve apenas 34 votos, quando precisava de 41. Durou pouco a ilusão de que seria aprovado no plenário, depois de passar raspando na Comissão de Constituição e Justiça, com 16 votos favoráveis e 14 contrários.

A rejeição de um indicado para o Supremo é absolutamente inédita na história moderna da República. Só tinha ocorrido com o Marechal Floriano Peixoto, que é nome de rua desde o século passado. O placar é o retrato da crise que envolve, neste momento, as relações do Supremo Tribunal Federal com o Congresso e do presidente Lula com o Senado.

Na derrota de Messias pesaram desde o escândalo do Banco Master, que envolve os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, até a condenação dos envolvidos na trama golpista de 2022 e nos atos violentos de 8 de janeiro de 2023.

Messias não foi rejeitado por seus defeitos, nem pelo desempenho na sabatina retardada por birra do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Os que votaram contra não deram a mínima para as respostas dele no Senado. Foram para a sessão propensos a votar contra para dar um recado a Lula e ao Supremo. Dar demonstração de poder e incendiar as ruas para a próxima eleição, quando estarão em disputa dois terços das cadeiras do Senado.

O que Lula vai fazer agora?

A lógica é indicar outro nome, menos contaminado pela pecha de “amigo do rei”, mas o governo está nocauteado. Terá de levantar-se, curar os hematomas e definir uma estratégia, sabendo que corre o risco de o nome ser rejeitado ou nem ser apreciado antes da eleição.

Lula poderia aproveitar a derrota e repensar o critério de escolha. Quem sabe aceitar o conselho que rejeitou nas três indicações feitas neste terceiro mandato e escolher uma mulher? Não apenas pelo gênero, mas uma jurista acima de qualquer suspeita, alguém que o Senado se constranja de boicotar.

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Quem quer que seja o indicado pensará duas vezes antes de aceitar, temendo virar alvo de chantagem por parte de Alcolumbre e de se expor a uma briga que não é sua. O que Lula não pode é deixar a indicação para depois da eleição, esperando para ver se ganha. A vaga está aberta e o presidente precisa escolher alguém, em respeito à instituição Senado Federal.