Lula deveria mudar o critério de indicação para o Supremo e escolher uma mulher

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Vareio no Senado
Análise

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O indicado pelo presidente Lula não foi derrotado por falta de preparo, mas pela guerra política que se instalou e Brasília

Rosane de Oliveira

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