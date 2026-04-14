Leite reúne pela primeira vez a bancada completa do PSD

Com um almoço no Salão dos Banquetes, no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite reuniu pela primeira vez todos os oito deputados da bancada do PSD. Nenhum dos oito se elegeu pelo partido, que em 2022 fez apenas um deputado estadual, o Gaúcho da Geral, hoje no PP. Nadine Anflor, Neri, o Carteiro, Pedro Pereira e Professor Bonatto vieram do PSDB; Ernani Polo e Frederico Antunes, do PP; Aloísio Classmann, do União Brasil, e Elton Weber, do PSB.
Dos oito, quatro serão candidatos à reeleição (Nadine, Neri, Pedro, Elton e Classmann). Bonatto concorrerá a deputado federal, Frederico, ao Senado e Polo, a vice-governador na chapa encabeçada por Gabriel Souza (MDB).
A reunião teve dois convidados de honra – o presidente estadual do PSD, Artur Lemos, agora secretário-geral de Governo, e seu sucesso na chefia da Casa Civil, Ranolfo Vieira Júnior, ex-governador, ex-vice e ex-secretário da Segurança Pública.
Frederico vai continuar como líder do governo, função que ocupa há vários anos e que garantiu a Leite aprovar a maioria absoluta dos projetos apresentados na Assembleia. A deputada Nadine representará o partido na Mesa, enquanto Ernani Polo será o líder da bancada e Aloisio Classmann o líder partidário.
O encontro, definido como de integração, fluiu como uma reunião de velhos amigos, já que convivem na Assembleia há, no mínimo, três anos e três meses completos. Leite falou das entregas que o governo pretende fazer até o final do ano e da necessidade de a bancada se manter coesa, porque ainda há projetos importantes que precisam passar pela Assembleia.