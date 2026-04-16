Leite pede a secretários que trabalhem como se o governo estivesse começando

O primeiro escalão precisou ser redesenhado com a saída dos que serão candidatos na eleição de outubro. Vitor Rosa/Secom / Divulgação

Com a sala repleta de rostos desconhecidos da maioria dos gaúchos, o governador Eduardo Leite reuniu pela primeira vez nesta quinta-feira (16) a equipe reformulada depois da saída dos secretários que serão candidatos. Cada um se apresentou e mencionou a função que terá no governo. Leite pediu aos auxiliares – novos e antigos – que trabalhem como se o governo estivesse começando e disse que ele vai se dedicar até o último dia para fazer as entregas todas as entregas possíveis.

Leite destacou a importância de preservar o foco e a capacidade de articulação entre as pastas, garantindo que os projetos em andamento avancem com eficiência.

De todos os secretários, o único que está no mesmo cargo desde o início do primeiro mandato é o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Como em 2022 Leite renunciou na expectativa de ser candidato a presidente, Cunha da Costa tem mais tempo de governo do que o próprio governador. Outro secretário longevo é Artur Lemos, que começou na Secretaria de Energia, passou para a Casa Civil e hoje é secretário-geral de Governo.

Seu sucessor na Casa Civil, o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior, também está no governo desde 2019. Eleito vice-governador, Ranolfo assumiu a Secretaria da Segurança Pública em 2019, virou governador em março de 2022 e no segundo governo Leite foi diretor do BRDE, de onde saiu agora para voltar ao Piratini.