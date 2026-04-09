Leite nomeia Larissa Caon como defensora pública-geral

Uma mulher vai comandar a Defensoria Pública do Estado no biênio 2026-2028. No final da tarde desta quinta-feira (9), o governador Eduardo Leite surpreendeu a classe ao anunciar que escolheu Larissa Deon como nova defensora pública-geral do Estado. A expectativa era de que o governador reconduzisse Nilson Leonel Arnecke Maria, o mais votado da lista tríplice.
Na eleição interna, o grupo de Nilton Leonel conseguiu emplacar os três nomes da lista. Ele foi o mais votado, com 344 votos. Larissa, assessora de gabinete, ficou em segundo lugar, com 299 votos. O terceiro colocado foi o subdefensor público para Assuntos Jurídicos, Jaderson Paluchowski, com 295. A única candidata da oposição, Rafaela Consalter fez 154 votos.
"Há pouco telefonei para a Dra. Larissa Caon, comunicando que a escolhi na lista tríplice para exercer a função de Defensora Pública-Geral do RS. Após 14 anos, a instituição voltará a ser liderada por uma mulher. Agradeço ao Dr. Nilton Leonel Maria pela dedicada condução da instituição nos dois últimos anos, em seu terceiro mandato como Defensor Público-Geral", escreveu Leite em seu perfil no X.
Ao meio-dia, no almoço em que a Fiergs recebeu o pré-candidato Ronaldo Caiado, Nilton Leonel estava na expectativa pela nomeação e chegou a brincar com o próprio nome ao ser questionado sobre a escolha pelo governador.
— Ele está me cozinhando em banho-maria, literalmente.
A posse de Larissa Deon será em maio. No final da tarde de hoje, o corregedor Marcelo Turela de Almeida assume como defensor público-geral interino.