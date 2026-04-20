Leite e Melo discutem obras de prevenção e enfrentamento às cheias em Porto Alegre

Leite e Melo atualizaram andamento do processo de reconstrução e das obras de proteção da Capital. Gustavo Garbino / PMPA / Divulgação

Depois de sucessivos alertas de meteorologistas para o risco de o Rio Grande do Sul enfrentar uma nova tragédia climática na primavera deste ano, em consequência do fenômeno El Niño, o governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Melo se reuniram nesta segunda-feira (20) para tratar da evolução das ações referentes aos sistemas de proteção contra cheias na capital.

O encontro ocorreu no Centro Administrativo Fernando Ferrari e contou também com as equipes do Estado e da prefeitura responsáveis pelo processo de reconstrução e promoção de resiliência climática.

O encontro foi solicitado por Melo e ocorreu após o professor Carlos Tucci, consultor da prefeitura, alertar na Rádio Gaúcha que se ocorrer uma enchente como a de 2024 todos os problemas vão se repetir, porque as obras de prevenção não foram executadas. Na próxima quinta-feira (23), em entrevista coletiva, o prefeito vai detalhar o plano de contingência climática diante de possíveis impactos do El Niño no segundo semestre deste ano.

Na reunião, que teve a presença de técnicos da prefeitura e do governo do Estado, Melo apresentou os avanços realizados pelo município, como o reforço e a ampliação dos diques, fechamento de comportas e melhorias nas casas de bombas, além de alternativas para tornar a cidade mais preparada para eventos climáticos extremos.

— Não existe proteção de cheias restrita a uma única cidade. Por isso, a parceria com o Estado é essencial para fortalecermos a bacia hidrográfica do Guaíba e da Região Metropolitana. Não está tudo resolvido, mas Porto Alegre já avançou em grande parte das fragilidades e hoje está muito mais preparada para enfrentar os eventos climáticos — disse Melo.

— Estamos promovendo um alinhamento permanente entre Estado e prefeitura para fortalecer o sistema de proteção da capital. Isso inclui a recuperação de estruturas existentes e a aceleração de novos projetos que estão em andamento, ações essenciais diante de um cenário que exige cada vez mais preparo e resposta rápida — afirmou Leite.