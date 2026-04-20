Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Proteção da Capital
Notícia

Leite e Melo discutem obras de prevenção e enfrentamento às cheias em Porto Alegre

Preocupação com uma possível tragédia climática em consequência do El Niño motivou a reunião

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS