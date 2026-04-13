Leite divulga quatro novos secretários

Governador organiza mudanças em meio à saída de candidatos eleições deste ano. MAURICIO TONETTO / Governo do RS

O governador Eduardo Leite anunciou nesta segunda-feira (13) mais quatro nomes para o secretariado. O primeiro escalão sofre mudanças com a saída de candidatos que vão disputar as eleições.

Como a coluna antecipou, Marcio Madalena, que estava como adjunto, assume a titularidade da Secretaria de Agricultura. André Kryszczun, que era chefe de gabinete e já foi adjunto, vira titular da Secretaria de Cultura. Leite anunciou que Ana Costa, até então adjunta da Saúde, vai para a Secretaria da Mulher, e Lisiane Wasem Fagundes assume a Secretaria da Saúde.

O governador chegou a sondar a secretária Bia Araujo para retornar ao cargo. Ela não aceitou para não prejudicar a filha, que é produtora cultural e ficou seis anos impedida de atuar em função da atividade da mãe.

Leite irá anunciar novos nomes para a composição do secretariado nos próximos dias.

Conheça os novos secretáriosw:

Márcio Madalena _ Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação

Médico veterinário, Márcio Madalena era secretário-adjunto da Agricultura. Já foi coordenador regional de Agricultura no Rio Grande do Sul e teve passagem pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), onde atuou como diretor de Cooperativismo e Acesso a Mercados e chefe da Assessoria Especial. Também foi delegado federal do Desenvolvimento Agrário no Estado e possui MBA em Gestão de Agronegócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

André Kryszczun _ Secretaria da Cultura

Graduado em Gestão Pública pela Unijuí, André Kryszczun, que estava à frente da Chefia de Gabinete, assume como secretário da Cultura. Novo secretário atua na administração pública desde 2005, com experiência na área cultural e em gestão pública. Foi secretário-adjunto da pasta entre 2017 e 2019, além de conselheiro estadual de Cultura e secretário municipal de Cultura. Tem especialização em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Uninter e formação incompleta em Direito.

Ana Costa _ Secretaria da Mulher

Fonoaudióloga graduada pela PUC de São Paulo, Ana Costa é mestre em Letras pela Universidade de Pelotas e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Estava na Secretaria da Saúde desde 2019, primeiro como diretora de Ações em saúde e, a partir de 2021, como secretária-adjunta da Saúde. A nova secretária da Mulher atuou na prefeitura de Pelotas como fono audióloga e foi secretária municipal da Saúde entre 2017 e 2018. Ana Costa tem. Possui ainda especialização em mediação de conflitos pelo Centro de Mediadores de Brasília e foi professora da Universidade Feevale. Ao longo da carreira, também atuou na coordenação do Comitê de Prevenção à Violência, em 2017, no âmbito do Pacto pela Paz, além de participar de processos de cocriação de políticas públicas, como a Rede Bem Cuidar, o programa TEAcolhe e o Geração Consciente.

Lisiane Wasem Fagundes _ Secretaria da Saúde