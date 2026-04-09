Leite discorda de anistia proposta por Caiado e diz não estar atrás de cargos

Eduardo Leite (E) e Ronaldo Caiado (D), na Farsul. Vitor Rosa / Palácio Piratini/Divulgação

Durou 30 minutos a reunião entre o pré-candidato do PSD a presidente, Ronaldo Caiado, e o governador Eduardo Leite, na sede da Farsul.

Leite se desculpou por não ter cumprimentado o escolhido no dia em que ele foi anunciado como candidato e entregou uma carta explicitando os compromissos que espera sejam assumidos por Caiado. Nas redes sociais, postou a foto dos dois e falou sobre o documento.

Na carta, o governador gaúcho destaca que “a política é o espaço da construção de convergências entre diferentes”, mas diz que não poderia deixar de registrar sua discordância em relação à proposta de Caiado de anistiar os condenados pela tentativa de golpe e pelos atos de 8 de janeiro.

“Compreendo que há, por parte do governador Caiado, a verdadeira intenção de buscar a pacificação do país ao tratar da questão envolvendo os atos de 8 de janeiro. Esse é um objetivo que todos nós devemos compartilhar. Mas, sinceramente, não me parece que a pacificação nacional será alcançada com a inauguração de um governo tendo como um de seus primeiros atos a concessão de anistia ampla aos envolvidos nesses episódios. Uma medida dessa natureza, logo no início, tende a interromper o diálogo com uma parcela significativa da população, que não se sente representada por esse caminho. Isso não significa fechar os olhos para a necessidade de equilíbrio e justiça. Eventuais excessos podem e devem ser debatidos. E há caminhos institucionais mais adequados para isso, como o aperfeiçoamento da dosimetria das penas, algo que já vem sendo analisado no Congresso Nacional” escreveu Leite.

Questionado pela coluna sobre o convite de Caiado para ser ministro, Leite respondeu:

— Agradeço a deferência, mas não entendo que se monte ministério antes de se ganhar eleição. Não estou atrás de indicações ou cargos. Não é por promessa de espaços que vou me engajar na campanha, mas, como disse na carta, pelos gestos que forem feitos na direção do que acredito.

Confira a íntegra da carta entregue por Leite a Caiado:

A política, na sua melhor expressão, não é o espaço da uniformidade. Ela é o espaço da construção de convergências entre diferentes.

Nós não precisamos pensar igual para caminhar juntos. Mas precisamos ter clareza sobre o que nos une, sobre os valores e compromissos que sustentam essa caminhada.

Tenho respeito pela trajetória do governador Ronaldo Caiado, pela sua experiência e pela sua disposição de liderar um projeto nacional. E é justamente por reconhecer a importância desse momento para o Brasil que acredito que alguns pontos merecem destacada atenção, especialmente para aqueles que, como eu, se identificam com um campo mais ao centro, equilibrado e comprometido com responsabilidade.

O Brasil precisa, mais do que nunca, superar a lógica da polarização radicalizada. Precisa de um projeto que não se defina por oposição a este ou àquele nome, mas que se afirme por uma visão própria de país. Uma visão que una responsabilidade fiscal com sensibilidade social, firmeza institucional com capacidade de diálogo.

É importante que qualquer candidatura que pretenda representar esse espaço deixe claro seu compromisso com:

• o respeito às instituições e à democracia, sem ambiguidades;

• a responsabilidade na condução das contas públicas, com coragem para enfrentar reformas necessárias;

• a compreensão de que, em um país com enorme desigualdade social, é urgente se colocar o Estado como promotor da igualdade de oportunidades, com políticas sociais efetivas na promoção das pessoas;

• a construção de governabilidade com integridade, sem atalhos que comprometam o futuro;

• E, sobretudo, a disposição de dialogar com diferentes, sem alimentar conflitos que o Brasil já cansou de viver.

Também é essencial que haja gestos concretos nessa direção. Gestos que sinalizem abertura, moderação, capacidade de agregar, seja na formação de equipes, no discurso ou na forma de fazer política.

E, nesse espírito de franqueza respeitosa, embora deseje focar nas nossas tantas convergências, eu não posso deixar de mencionar um ponto em que penso diferente.

Compreendo que há, por parte do governador Caiado, a verdadeira intenção de buscar a pacificação do país ao tratar da questão envolvendo os atos de 8 de janeiro. Esse é um objetivo que todos nós devemos compartilhar.

Mas, sinceramente, não me parece que a pacificação nacional será alcançada com a inauguração de um governo tendo como um de seus primeiros atos a concessão de anistia ampla aos envolvidos nesses episódios. Uma medida dessa natureza, logo no início, tende a interromper o diálogo com uma parcela significativa da população, que não se sente representada por esse caminho. Isso não significa fechar os olhos para a necessidade de equilíbrio e justiça.

Eventuais excessos podem e devem ser debatidos. E há caminhos institucionais mais adequados para isso, como o aperfeiçoamento da dosimetria das penas, algo que já vem sendo analisado no Congresso Nacional.

Ou seja, é possível buscar justiça com equilíbrio, sem abrir mão da responsabilidade institucional e sem comprometer a construção de um ambiente de diálogo mais amplo.

Eu acredito que o Brasil precisa de uma alternativa que represente equilíbrio, serenidade e responsabilidade. E acredito, sinceramente, que é possível construir essa alternativa — desde que haja disposição verdadeira para ampliar, para ouvir e para integrar.

Se esses caminhos forem trilhados com clareza e consistência, será natural que muitos de nós possamos nos sentir representados e, a partir disso, engajados em um projeto comum para o país.

Porque é disso que se trata: não de impor visões, mas de construir um caminho compartilhado para o Brasil avançar.

Porto Alegre, 9 de abril de 2026

Eduardo Leite