Leite anuncia quatro novos secretários e conclui montagem do primeiro escalão 

Leite nomeou novos titulares para 12 secretarias. Jeff Botega / Agencia RBS

Com a definição de mais quatro secretários o governador Eduardo Leite concluiu nesta quarta-feira (15) a reforma do primeiro escalão, que precisou ser redesenhado com a saída dos que serão candidatos na eleição de outubro. Nesta quinta-feira (16), o governador fará a primeira reunião com o novo secretariado.

Davi Severgnini será o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Cotado inicialmente para a Agricultura, Joel Maraschin vai para a Secretaria de Esportes e Lazer. Raphael Ayub foi confirmado no Turismo e ⁠José Scorsato no Trabalho e Desenvolvimento Profissional.

A equipe foi anunciada em três etapas. Na primeira leva, o governador anunciou uma mudança que não envolve candidatos, com a ida de Artur Lemos para a Secretaria-Geral de Governo e sua substituição pelo ex-governador Ranolfo Vieira Júnior. No mesmo dia foram anunciadas outras quatro mudanças. No lugar de Simone Stülp, que aceitou o convite para trabalhar na PUC, Lisiane Lemos assumiu a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia.

Gustavo Segabinazzi Saldanha, atual secretário adjunto, passou a titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, no lugar do deputado Beto Fantinel, que será candidato à reeleição.

Clóvis Magalhães assumiu Logística e Transportes, na vaga de Juvir Costella, que retornou à Assembleia para ser candidato a deputado federal pelo MDB.

César Atílio Kurtz Rossato passou a responder pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, na vaga de Jorge Pozzobom, que será candidato a deputado estadual pelo PSD.

Leandro Evaldt, que estava como interino da pasta de Desenvolvimento Econômico desde a saída de Ernani Polo, foi confirmado como titular.

Em um segundo momento, na segunda-feira (13), Leite anunciou mais quatro nomes. Marcio Madalena, que estava como adjunto, assume a titularidade da Secretaria de Agricultura. André Kryszczun, que era chefe de gabinete e já foi adjunto, virou titular da Secretaria de Cultura. Leite anunciou que Ana Costa, até então adjunta da Saúde, foi para a Secretaria da Mulher, e Lisiane Wasem Fagundes assumiu a Secretaria da Saúde.



