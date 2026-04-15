Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Reforma administrativa
Notícia

Leite anuncia quatro novos secretários e conclui montagem do primeiro escalão 

Foram definidos os titulares de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Esportes, Turismo e Trabalho

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS