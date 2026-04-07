Leite anuncia mudanças no secretariado e coloca Ranolfo na Casa Civil

Eduardo Leite (E) e Ranolfo Vieira Júnior (D), em foto de arquivo. Renan Mattos / Agencia RBS

Com a saída dos secretários que vão disputar a eleição, o governador Eduardo Leite anunciou nesta terça-feira (7) a reestruturação do primeiro escalão.

A primeira mudança passa por uma pasta estratégica, cujo titular continua no governo. É a Casa Civil, chefiada por Artur Lemos, que será transferido para a Secretaria-Geral de Governo. Em seu lugar entra o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior, hoje diretor do BRDE, com a missão de reforçar a coordenação política e institucional.



Em seu perfil no X, Leite escreveu que “essa é a primeira etapa de uma reconfiguração da equipe, voltada a fortalecer e qualificar ainda mais a gestão e a articulação das políticas públicas”.

Outras mudanças

No lugar de Simone Stülp , que aceitou o convite para trabalhar na PUC, Lisiane Lemos assume a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia.

, que aceitou o convite para trabalhar na PUC, assume a Gustavo Segabinazzi Saldanha , atual secretário adjunto, passa a titular da Secretaria de Desenvolvimento Social , no lugar do deputado Beto Fantinel, que será candidato à reeleição.

, atual secretário adjunto, passa a titular da , no lugar do deputado Beto Fantinel, que será candidato à reeleição. Clóvis Magalhães assume Logística e Transportes , na vaga de Juvir Costella, que retornou à Assembleia para ser candidato a deputado federal pelo MDB.

assume , na vaga de Juvir Costella, que retornou à Assembleia para ser candidato a deputado federal pelo MDB. César Atílio Kurtz Rossato passa a responder pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo , na vaga de Jorge Pozzobom, que será candidato a deputado estadual pelo PSD.

passa a responder pela , na vaga de Jorge Pozzobom, que será candidato a deputado estadual pelo PSD. Leandro Evaldt, que estava como interino da pasta de Desenvolvimento Econômico desde a saída de Ernani Polo, assume como titular.

Ainda falta anunciar os secretários da Saúde, do Trabalho, das Relações Institucionais, da Mulher, da Agricultura e do Esporte.

Governar o governo

A ida de Artur Lemos para a Casa Civil tem uma justificativa estratégica. Familiarizado com a máquina pública, ele terá a tarefa de “governar o governo” e destravar os nós que atrasam as obras. Secretário desde o primeiro governo, Lemos conhece os gargalos que travam e atrasam obras.

— Sigo até dezembro no projeto como se fosse o primeiro dia e consolido uma frente pelo qual me fez estar na política, as entregas — disse Lemos à coluna.

O secretário divulgou uma extensa nota sobre a sua nova missão. Confira a íntegra:

Recebo com profundo agradecimento e senso de responsabilidade as definições anunciadas pelo Governo do Estado.

Sinto-me especialmente lisonjeado por passar o bastão da Casa Civil a um ex-governador com quem tive a honra de atuar como secretário, em uma trajetória marcada pelo respeito, confiança e compromisso com o Rio Grande do Sul.

Registro, de forma muito especial, minha gratidão ao governador Eduardo Leite pela confiança renovada ao me delegar a função de Secretário-Geral de Governo. Trata-se de uma posição estratégica, voltada à coordenação, ao acompanhamento e à efetividade das políticas públicas, com foco direto nas entregas à sociedade gaúcha.

Essa nova missão representa também um movimento importante na minha trajetória: deixo a linha de frente da articulação política para me aproximar ainda mais da condução estratégica do governo, contribuindo para que as decisões se transformem, com eficiência e qualidade, em resultados concretos para a população. É, em essência, reforçar o propósito de um governo que existe para prestar serviço à sociedade.

Agradeço de forma sincera ao Parlamento gaúcho, a cada deputado e deputada, pela confiança, pelo diálogo permanente e pela construção conjunta de soluções ao longo desse período. Faço um reconhecimento especial ao deputado líder Frederico Antunes, parceiro de jornada, cuja atuação foi fundamental para os avanços que construímos. Estendo também meu reconhecimento aos demais Poderes e órgãos constituídos, cuja atuação harmônica e independente foi essencial para os resultados alcançados.

Levo comigo a honra de ter integrado a história recente do Estado como o secretário-chefe da Casa Civil mais longevo, período em que, com diálogo, lealdade e firmeza, buscamos construir soluções e viabilizar avanços importantes para o Rio Grande do Sul.