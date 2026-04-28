Lei restringe horário de publicidade de bets no RS; entidades devem questionar norma na Justiça

Para autor do projeto, apostas esportivas têm mostrado impacto na vida financeira e na saúde da população. nakarin / stock.adobe.com

O governador Eduardo Leite sancionou na última sexta-feira (24) uma lei que restringe a publicidade de casas de apostas esportivas, as chamadas bets, no Rio Grande do Sul. Entre os pontos, a lei de autoria do deputado Tiago Simon (MDB), estabelece horários para a veiculação das propagandas e acrescenta exigências ao conteúdo dos anúncios. Há um período de quatro meses para adaptação.

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Repercussão

Presidente-executivo da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert), Cristiano Lobato Flôres, avalia que a lei cria um ambiente de insegurança jurídica aos veículos de comunicação e diz que a entidade questionará a legislação no Judiciário.

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O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) afirmou que as "restrições excessivas fragilizam o mercado regulado e fortalecem o espaço das plataformas clandestinas, que não estão sujeitas a nenhuma regra."

As entidades ligadas ao mercado das bets questionam a constitucionalidade da lei aprovada no Rio Grande do Sul, argumentando que as questões de publicidade são de competência federal, em função da sua difusão nacional.

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