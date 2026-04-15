Justiça Eleitoral incentiva cadastro biométrico

Deputado estadual Sérgio Peres (Republicanos), o desembargador desembargador Mario Crespo Brum, presidente do TRE-RS e Luís Cardoso, vice-presidente da Agert. ASCOM TRE-RS / Divulgação

No 15º andar do prédio do Tribunal Regional Eleitoral, com vista para o Guaíba, foi lançada nesta terça-feira (14) a campanha “Biometria: o futuro tem a sua digital”. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o TRE-RS e a Assembleia Legislativa, com o apoio da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert).

Para evitar correria de última hora, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores procurem o cartório eleitoral o mais breve possível, porque o prazo se esgota em 6 de maio. Esse prazo vale também para a transferência de endereço do domicílio eleitoral e para o alistamento de novos eleitores. Os jovens que completarem 16 anos até a data da eleição podem fazer o título até 6 de maio e votar em outubro.

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As entidades estimulam o cadastramento biométrico para garantir a segurança na identificação do eleitor. No futuro, a biometria será obrigatória, mas na próxima eleição ainda será possível votar apresentando um documento de identidade. Com o cadastramento biométrico, o título de eleitor em versão digital, com foto, passa a valer como documento de identidade.

O vice-presidente da Agert, Luís Cardoso, agradeceu, em nome da entidade, a oportunidade de renovar uma parceria histórica. Destacou que a colaboração com a Justiça Eleitoral busca levar informação precisa ao eleitorado, além de atuar com equilíbrio e contribuir para a lisura do processo democrático.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Sérgio Peres, agradeceu a oportunidade de contribuir com uma campanha de grande relevância para a população. Afirmou que “tudo o que é digital oferece mais segurança” e defendeu o direito ao voto.