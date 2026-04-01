Jornalista Magda Beatriz filia-se ao PSDB para concorrer a deputada federal

Magda Beatriz, entre Moisés Barboza e Daniel Trzeciak Arthur Ghilardi / Divulgação

Desidratado com a migração de parlamentares e prefeitos para o PSD, o PSDB tenta recuperar terreno com a filiação de nomes conhecidos de outras áreas. Na manhã desta quarta-feira, a jornalista Magda Beatriz, âncora do programa Atualidades Pampa, da Rede Pampa, filiou-se ao partido para concorrer a deputada federal. Magda vai disputar votos com o colega de bancada Gustavo Victorino, que em 2022 se elegeu o deputado estadual mais votado do Estado pelo Republicanos e agora tentará uma vaga na Câmara.

Em 2024, outra participante do programa, a jornalista Vera Armando, foi eleita vereadora pelo PP, em Porto Alegre. O presidente do PSDB, Moisés Barboza, que também participa da bancada do programa, deve concorrer a deputado estadual.

A filiação de Magda foi formalizada na sede do PSDB, com a presença de Moisés Barboza e do deputado federal Daniel Trzeciak. Moisés que articulou a filiação, celebrou a chegada de sua colega de bancada na TV ao PSDB:

— É uma conquista gigante para o nosso partido e para os gaúchos. Uma grande pessoa, competente e reconhecida comunicadora e que será uma brilhante deputada.

— Nunca imaginei este desafio. Sempre estive do outro lado do balcão. Me sinto extremamente honrada e prometo que assim como tudo que fiz na vida, irei me dedicar ao máximo neste projeto e na defesa do gaúchos e gaúchas — discursou Magda.