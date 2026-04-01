Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Troca-troca
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Janela partidária movimenta 20 cadeiras na Assembleia Legislativa

Dos 55 deputados, 13 trocaram de partido e sete titulares retornam aos mandatos

Henrique Ternus

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