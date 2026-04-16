Homenagem a Suplicy reúne Juliana, Pretto, Manuela e Pimenta 

A entrega do título de Cidadão de Porto Alegre ao ex-senador Eduardo Suplicy, no início da noite desta quinta-feira (16), reuniu pela primeira vez a chapa completa da aliança encabeçada por Juliana Brizola (PDT). A pré-candidata do PDT posou para fotos com o seu vice, Edegar Pretto, que aceitou a missão pela manhã, e com os pré-candidatos ao Senado Manuela D’Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT).
A homenagem a Suplicy foi proposta pela vereadora Natasha Ferreira (PT).
No primeiro encontro do quarteto, o vermelho do PT foi substituído pelo azul, cor preferida de Leonel Brizola, usada por Juliana e Pretto, e pelo branco da camisa de Pimenta e do blazer de Manuela.
Na Câmara, os quatro fizeram fotos de mãos dadas, pose clássica de candidatos em campanha.