Gabriel Souza inaugura série de encontros da Farsul com candidatos a governador 

Gabriel Souza (MDB), Ernani Polo (PSD) e Domingos Velho se reuniram nesta terça-feira (7). Joel Vargas / Divulgação

Como já é tradição, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) vai ouvir todos os candidatos a governador. O primeiro foi Gabriel Souza (MDB), que almoçou com o presidente Domingos Velho e demais integrantes da diretoria nesta terça-feira (7), acompanhado de seu futuro vice, Ernani Polo (PSD), e do deputado Frederico Antunes (PSD), que será candidato ao Senado.

— Foi um excelente encontro com nossa diretoria. Eles expressaram muito conhecimento — disse à coluna o presidente da Farsul, Domingos Velho, que já foi secretário da Agricultura.

Veterinário de profissão, Gabriel sentiu-se em casa falando dos temas do campo, que acompanhou com especial atenção como vice-governador, em discussões sobre seca, irrigação e prejuízos sofridos pelo agronegócio. Polo, que também é produtor rural, tem forte identificação com o setor.

Quando foi candidato pela primeira vez, Eduardo Leite participou de encontro semelhante e recebeu da direção da Farsul a lista de demandas do setor. Ao final do governo, a entidade comemorou o fato de que todas tinham sido atendidas.

A expectativa de Gabriel é contar com o voto de pelo menos parte do agronegócio, por conta das medidas adotadas pelo governo em favor da agricultura e da pecuária. O setor é uma das apostas do candidato Luciano Zucco (PL), por sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O próximo deve ser Zucco, que deve levar a chapa completa para o encontro.

Caiado na Fiergs

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD a presidente, vai almoçar com a diretoria da Fiergs e convidados na quinta-feira (9).

Zema na Federasul

A Federasul fará uma edição especial do Tá na Mesa, sexta-feira (10), para ouvir o pré-candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais.