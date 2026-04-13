Gabriel, Frederico, Polo e Rigotto discutem avanços e desafios da saúde com a direção da Santa Casa 

Júlio Matos, Fernando Lucchese, Frederico Antunes, Ernani Polo, Gabriel Souza, Alfredo Guilherme Englert e Germano Rigotto Rodrigo Ziebell / Divulgação

Dispostos a ouvir o que os líderes de setores essenciais têm a dizer sobre os desafios do próximo governo e dos senadores que serão eleitos em outubro, os quatro integrantes da chapa MDB-PSD almoçaram nesta segunda-feira (13) com a direção da Santa Casa de Porto Alegre. O vice-governador Gabriel Souza, e os pré-candidatos Ernani Polo (vice), Germano Rigotto e Frederico Antunes (senadores) se encontraram com o provedor, Alfredo Guilherme Englert, o diretor médico do Hospital São Francisco, Fernando Lucchese, e o presidente da Federação das Santas Casas, Júlio Matos, em uma agenda definida pelo líder do governo como “de construção de pontes com um dos setores mais sensíveis e estratégicos do Estado”.

Gabriel destacou as transformações promovidas na área da saúde pelo governo de Eduardo Leite, com programas como Avançar, Assistir e SUS Gaúcho e se comprometeu com a continuidade, caso seja eleito.

O volume de recursos investidos passou de R$ 778,5 milhões em 2021 para R$ 1,19 bilhão em 2025. No mesmo período, o Estado quitou uma dívida histórica com hospitais e ampliou a capacidade de investimento, viabilizando novos aportes em obras e equipamentos. Outro avanço destacado foi o SUS Gaúcho, que contribuiu para a redução de filas em especialidades estratégicas.

Para Gabriel, esse movimento permitiu retomar a confiança dos hospitais e criar as bases para uma política de saúde mais estruturada, com presença mais efetiva do Estado.