Flávio Bolsonaro falará no Fórum da Liberdade na sexta-feira

Flávio vem ao Estado com ampla agenda política, que inclui o lançamento da candidatura de Luciano Zucco (PL) a governador. Saulo Cruz / Agência Senado

O Fórum da Liberdade terá a participação de quatro pré-candidatos a presidente, mas em momentos diferentes. Alegando problemas de agenda, Flávio Bolsonaro (PL) não vai participar do painel com outros candidatos, na quinta-feira (9), e falará na sexta(10), em horário ainda não confirmado, mas, provavelmente, no final da tarde.

Estão confirmados os pré-candidatos Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Aldo Rebelo (Democracia Cristã). O presidente Lula e o candidato do Missão, Renan Santos, foram convidados, mas não confirmaram presença.

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