Farsul ouve Zucco na série de encontros com os candidatos a governador

Zucco falou para representantes do agronegócio nesta segunda-feira (27). Mateus Raugust / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Assim como fez na Fronteira Oeste, semana passada, o pré-candidato ao Piratini Luciano Zucco (PL) repetiu na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), nesta segunda-feira (27), que o Rio Grande do Sul perdeu força política em Brasília. Zucco foi o segundo postulante a participar de encontro promovido pela federação, que já havia recebido Gabriel Souza (MDB) no início do mês.

Acompanhado da sua vice, Silvana Covatti (PP), e da ex-senadora Ana Amélia Lemos (PP), Zucco disse que é preciso reforçar a articulação com o governo federal e o Congresso Nacional para que o Estado consiga avançar em demandas estratégicas. Citou áreas como infraestrutura, securitização, acesso a crédito e agronegócio.

O relacionamento do Piratini com Brasília será um dos pilares do seu plano de governo, segundo Zucco afirmou aos participantes do encontro.

— O atual governo não tem reunido a bancada federal gaúcha. Sem articulação, não vamos duplicar a BR-290, nem recuperar rodovias ou avançar nas principais demandas que estamos ouvindo no Interior — criticou.