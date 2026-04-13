Famurs pede a Leite mais dinheiro para o transporte escolar

Adriane Perin de Oliveira teve audiência com Eduardo Leite Maurício Tonetto / Palácio Piratin,Divulgação

Às vésperas de transmitir o cargo de presidente da Famurs ao prefeito de Imbé, Ique Vedovatto (MDB), em 30 de abril, a prefeita Adriane Perin e Oliveira (PP) entregou ao governador Eduardo Leite um ofício em que solicita o reajuste dos valores repassados pelo Estado para o custeio do transporte escolar nos municípios. Conforme a entidade, os recursos estaduais, que já eram insuficientes para subsidiar o serviço, ficaram ainda mais defasados após a elevação abrupta do preço do petróleo nas últimas semanas em razão da crise geopolítica no Oriente Médio.

A Famurs também pediu ao governo que avalie a possibilidade de um repasse extraordinário de recursos ao Programa Estadual de Transporte Escolar, como forma de compensar o que os municípios estão gastando a mais.

Em diversas regiões, a alta do diesel e de outros insumos tem forçado os municípios a renegociar os contratos com fornecedores, situação que já está impactando os orçamentos das prefeituras. Leite sinalizou que compreende a situação enfrentada pelas prefeituras e afirmou que avaliaria medidas com a equipe de governo.

Levantamento com 226 prefeituras divulgado pela Famurs na semana passada indica que 86% dos municípios estão com preço do combustível elevado ou muito elevado. A educação aparece como uma das áreas mais afetadas pela elevação do diesel, superada apenas por obras e agricultura.