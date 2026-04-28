Ex-governador Romeu Zema será cidadão de Porto Alegre

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Pré-candidato à presidência da República, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) receberá o título de cidadão de Porto Alegre. A honraria, proposta pelo vereador Matheus Schilling (Novo), foi aprovada pela Câmara Municipal na segunda-feira (27).
Zema será homenageado em reconhecimento à ajuda prestada ao Estado durante a enchente de 2024, quando o governo de Minas Gerais foi um dos que enviaram equipes de apoio, estrutura operacional e doações para auxiliar a população atingida.
— Quando Porto Alegre sofreu com a enchente, Zema não ficou esperando manchete. Mandou apoio de verdade de quem já lidou com esse tipo de situação no passado. Isso revela caráter — justificou Schilling, que também exaltou a condução do mineiro como governador durante dois mandatos, entre 2019 e 2026.
Schilling é suplente do Novo e assumiu o mandato por um curto período em 2025, quando protocolou a proposição.
No início de abril, Zema esteve em Porto Alegre para o Fórum da Liberdade, onde falou sobre planos para um eventual governo ao lado dos também pré-candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Aldo Rebelo (DC).
A Câmara de Porto Alegre ainda terá de agendar uma data para a sessão solene de entrega da homenagem.
Gaúcho homenageado
Por unanimidade, a Câmara também aprovou proposta do vereador Aldacir Oliboni (PT) que concede o título de cidadão de Porto Alegre a Edegar Pretto, que é pré-candidato a vice-governador na chapa com Juliana Brizola (PDT). Ele nasceu em Miraguaí, mas foi na Capital, onde mora, que nasceram os três filhos — Yuri, João e Ângelo.