Ex-governador Romeu Zema será cidadão de Porto Alegre

Zema (ao microfone) esteve em Porto Alegre no início do mês para o Fórum da Liberdade. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Pré-candidato à presidência da República, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) receberá o título de cidadão de Porto Alegre. A honraria, proposta pelo vereador Matheus Schilling (Novo), foi aprovada pela Câmara Municipal na segunda-feira (27).

Zema será homenageado em reconhecimento à ajuda prestada ao Estado durante a enchente de 2024, quando o governo de Minas Gerais foi um dos que enviaram equipes de apoio, estrutura operacional e doações para auxiliar a população atingida.

— Quando Porto Alegre sofreu com a enchente, Zema não ficou esperando manchete. Mandou apoio de verdade de quem já lidou com esse tipo de situação no passado. Isso revela caráter — justificou Schilling, que também exaltou a condução do mineiro como governador durante dois mandatos, entre 2019 e 2026.

Schilling é suplente do Novo e assumiu o mandato por um curto período em 2025, quando protocolou a proposição.

No início de abril, Zema esteve em Porto Alegre para o Fórum da Liberdade, onde falou sobre planos para um eventual governo ao lado dos também pré-candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Aldo Rebelo (DC).

A Câmara de Porto Alegre ainda terá de agendar uma data para a sessão solene de entrega da homenagem.

Gaúcho homenageado