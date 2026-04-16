Entrada de Ciro Gomes daria oxigênio ao debate sobre o futuro do Brasil

Ciro filiou-se novamente ao PSDB em outubro do ano passado. Caio Rocha / ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO

O convite de Aécio Neves (PSDB) para que seja candidato a presidente da República mexeu com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes. Ele está em pré-campanha para voltar ao governo do Ceará, com boas chances de ser eleito, mas tem dito que ficou tocado, porque se preparou a vida inteira para ser presidente da República.

Com seu estilo direto e um repertório afiado, Ciro oxigenaria o debate na campanha, pelo conhecimento que tem dos problemas do Brasil. Já tentou outras vezes, sem sucesso, na última concorrendo pelo PDT. De volta ao PSDB, pode ocupar o lugar que foi oferecido a Eduardo Leite por Aécio.

O presidente do PSDB convidou o governador gaúcho para retornar ao partido e ser candidato a presidente, mas Leite avaliou que não seria prudente, depois de ter levado com ele quatro dos cinco deputados estaduais e um dos dois deputados federais.