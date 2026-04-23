Entidade alerta para dependência de emendas parlamentares na área da saúde nas prefeituras

CNM também aponta desigualdade nos repasses, definidos por critérios políticos. Carlos Moura / Agência Senado

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Um estudo divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) alerta para o crescimento das emendas parlamentares que são destinadas ao financiamento de ações na saúde pública. Segundo levantamento da entidade, os deputados e senadores foram responsáveis por indicar 17% dos valores repassados pelo Ministério da Saúde aos municípios em 2025 — montante que, em 2016, correspondia a 5% do total.

No ano passado, foram R$ 21,5 bilhões enviados às cidades brasileiras por meio de emendas, de um total de R$ 128,6 bilhões. Em 2016, foram R$ 2,5 bilhões em indicações parlamentares, de R$ 49,2 bilhões repassados aos municípios.

Para a CNM, o aumento de emendas para o custeio da saúde pode tornar municípios dependentes da verba parlamentar. A entidade ainda alerta para o "forte componente político" na definição, distribuição e liberação dos recursos.

A confederação identificou desigualdade entre as cidades contempladas, já que municípios com características populacionais semelhantes receberam valores distintos para a saúde. As 20 prefeituras mais beneficiadas com emendas para esta área somaram R$ 488 milhões empenhados em 2025, enquanto entre os que menos receberam o mesmo valor só é alcançado com a soma de mil municípios.

— Isso tem feito com que a distribuição e o financiamento das ações e serviços de saúde sejam impactados por decisões de cunho político e não necessariamente baseadas em critérios técnicos — avalia o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.