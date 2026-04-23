Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Distribuição desigual
Notícia

Entidade alerta para dependência de emendas parlamentares na área da saúde nas prefeituras

Repasses de deputados e senadores responderam por 17% dos recursos federais na área em 2023, ante 5% registrados em 2016

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS