Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sob pressão
Notícia

Eleição do Senado vira pesadelo para Toffoli e Alexandre de Moraes

Se composição for desfavorável, não será surpresa se os dois pedirem para sair antes de 2027

Rosane de Oliveira

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