Edegar Pretto reage à pressão do PT nacional por acordo com PDT: "A nossa tática eleitoral é melhor”

Após entrevista de Edinho Silva, Edegar Pretto manteve pré-canditatura e almoçou com Beto Albuquerque, presidente Estadual do PSB. Débora Beina / Divulgação

O jornalista Gabriel Jacobsen colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Publicamente, o tom de Edegar Pretto é de luta e de esperança para manter de pé a sua pré-candidatura, mesmo depois do baque causado pela entrevista do presidente nacional do PT, Edinho Silva, à Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (2). Edinho explicitou o acordo nacional que prevê que, no Rio Grande do Sul, o PT apoie a pré-candidatura de Juliana Brizola (PDT).

Em entrevista à coluna, Edegar Pretto prometeu não recuar em sua pré-candidatura e disse ter uma tática eleitoral melhor do que a do PT nacional.

— A minha pré-candidatura está mantida porque o PT, o PSB, o Partido Verde, o PSOL, o PCdoB e a Rede compreendem que esse é o melhor e mais potente palanque para a reeleição do presidente Lula. Nós não somos um Estado qualquer. O que nós estamos dialogando é que a nossa tática eleitoral (do PT/RS) é a melhor, é a mais correta para garantir a reeleição do presidente Lula — disse Edegar.

Pela manhã, Edinho Silva defendeu que a prioridade do partido são os acordos nacionais para viabilizar a reeleição de Lula. Pela tarde, nesta entrevista à coluna, Edegar Pretto disse que existem prioridades locais a serem respeitadas:

— Sabemos do acordo que o Partido dos Trabalhadores fez a nível nacional com o PDT e respeitamos muito o PDT. A eleição do presidente Lula é nossa prioridade, mas nós também temos as nossas prioridades locais. E o Rio Grande do Sul, no entendimento do PT, do nosso estado e dos demais cinco partidos, é uma prioridade porque aqui o palanque está montado.

Caso o plano do PT nacional vença, Pretto garante que não será de forma alguma candidato à vice de Juliana rizola:

— Não tenho plano B. Não tem nenhuma possibilidade (de ser vice do PDT), não está no nosso cenário. Como eu disse, eu me preparei para ser candidato e ser governador do Estado.

Ao PT nacional, Pretto repetirá uma lista de argumentos, incluindo o de que o partido, nestas eleições, não tem chances reais em tantos estados, o que acredita haver no Rio Grande do Sul. Segundo, que o acordo com o PDT pode ser revisto pela executiva nacional.