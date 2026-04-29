Do Piratini ao LinkedIn: Leite ainda não sabe o que fará quando terminar o mandato

Eduardo Leite tem mandato como governador até 5 de janeiro de 2027. Vitor Rosa / Divulgação

Com a certeza de que terá de procurar emprego a partir de janeiro, já que decidiu cumprir o mandato até o fim, o governador Eduardo Leite brinca que terá de "atualizar o LinkedIn". Embora já tenha sido sondado para trabalhar na iniciativa privada, Leite diz que não quer tratar do futuro enquanto estiver no Piratini.

— Acho constrangedor ficar discutindo emprego enquanto estou no governo — diz Leite, único governador reeleito e primeiro que não terá pensão vitalícia como os antecessores.

O governador ainda não sabe onde vai morar. O apartamento que comprou no bairro Mont'Serrat está alugado.