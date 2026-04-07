Direção nacional manda PT gaúcho apoiar Juliana Brizola

Juliana Brizola é quem deve encabeçar a aliança no Estado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A ordem veio de cima. Reunido nesta terça-feira (7), o Grupo Eleitoral criado pela direção nacional do PT determinou que o partido se alie ao PDT e apoie Juliana Brizola como candidata a governadora. A determinação implode a candidatura de Edegar Pretto, aprovada em encontro nacional, apesar da resistência de parte das bases e líderes do PT e dos parceiros do PSOL. O grupo de trabalho ainda dá a Edegar Pretto uma missão praticamente impossível, a de liderar a construção da aliança com o PDT.

Missão praticamente impossível porque Pretto já avisou que não aceita ser vice de Juliana Brizola e subscreveu um documento lido na segunda-feira no qual justifica a resistência à aliança com o PDT. O grupo de trabalho ignorou a mobilização dos gaúchos, de que não aceitam intervenção, e o manifesto divulgado durante a reunião organizada por Edegar.

O documento emitido após a reunião não deixa margem para outra interpretação. Da tática política no Rio Grande do Sul diz: "Determinar que a tática política no Estado do Rio Grande do Sul deve estar alinhada à leitura nacional e internacional da conjuntura, com encaminhamentos coerentes e responsáveis, dando consequência a análise com ações que colaborarem com essa imposição histórica. Não há nada mais importante que a reeleição do Presidente Lula".

E prossegue em relação às alianças políticas: "Reafirmar a necessidade de construção de aliança com o Partido Democrático Trabalhista (PDT), considerado força fundamental na consolidação do campo democrático brasileiro. Essa construção deverá agregar os partidos de centro-esquerda que historicamente são nossos aliados".

É na "orientação eleitoral" que vem o golpe de morte na candidatura de Edegar Pretto: "Definir a construção de uma tática eleitoral conjunta com o PDT, e demais partidos do campo democrático, sob a liderança da companheira Juliana Brizola, como expressão política dessa estratégia no Estado do Rio Grande do Sul. Entendemos que o companheiro Edegar Pretto é a liderança com maior legitimidade para liderar essa construção".

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