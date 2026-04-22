Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Avanço na Câmara
Análise

Deu a lógica na CCJ: acabar com a escala 6x1 é possível do ponto de vista legal

Mérito será analisado em Comissão Especial, antes de ir a plenário, e a tendência é que os textos sejas unidos e modificados

Rosane de Oliveira

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