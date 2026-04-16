Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Aparando as arestas
Análise

Desafio de Edegar Pretto será juntar os pedaços do PT que não queria aliança com o PDT

Pedido do presidente Lula foi decisivo para convencer o ex-deputado a ir para o sacrifício

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS