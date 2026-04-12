Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Todos contra um
Análise

Derrotar Lula foi o mantra dos candidatos da direita na passagem pelo Rio Grande do Sul

Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Aldo Rebello focaram mais nos ataques ao PT do que nas próprias propostas 

Rosane de Oliveira

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