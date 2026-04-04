Deputados miram presidência da Assembleia na próxima legislatura

Quatro maiores bancadas se revezam na presidência da Assembleia. ALRS / Divulgação

O jornalista Fábio Schaffner colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Faltam seis meses para a eleição, mas nos bastidores da Assembleia Legislativa já há deputados postulando a presidência da Casa a partir de 2027. Por ora, miram o assento mais alto do plenário Beto Fantinel (MDB), Guilherme Pasin (PP), Miguel Rossetto (PT), Nadine Anflor (PSD) e Paparico Bachi (PL). Um deles vai sobrar. Por tradição, as quatro maiores bancadas se revezam no cargo a cada legislatura.

Esperança de suplente

Nada menos do que 23 dos 35 vereadores de Porto Alegre devem disputar algum cargo na eleição deste ano. A maioria, 14 parlamentares, postula uma cadeira de deputado estadual. Outros oito são candidatos a deputado federal. Pedro Ruas (PSOL) pode concorrer a governador, caso o partido desfaça a aliança com o PT. Entre as maiores bancadas, a única em que todos vão concorrer é a do PL, com quatro candidatos.

Freud explica

A entrevista do presidente nacional do PT à Rádio Gaúcha causou calafrios em parte da esquerda gaúcha. Na ênfase dada à necessidade de formação de um campo democrático, não passou despercebido que Edinho citou oito partidos, do PT a setores do PSDB. Mas em nenhum momento incluiu o PSOL. Segundo Freud, não existe ato falho.

Sem reforço

Antagonistas na política gaúcha nas últimas décadas, PT e MDB não ganharam nenhum deputado na recente janela partidária.

Nova candidatura