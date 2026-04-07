“Democracia não se faz com imposição": Edegar Pretto pede que diretório estadual decida sobre candidatura a governador

Pré-candidato resiste à aliança com Juliana Brizola. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Assim que recebeu a comunicação do presidente nacional do PT, Edinho Silva, sobre a tática eleitoral no Rio Grande do Sul, o pré-candidato do partido a governador postou nas redes sociais sua resposta.

“Respondi que, na condição de pré-candidato escolhido por unanimidade no último encontro estadual do partido, solicitei a convocação do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Quero tratar desse tema com a instância que me colocou na condição em que estou hoje”, escreveu Edegar.

O pré-candidato acrescentou que sua candidatura nunca foi um movimento pessoal e, há alguns meses, já não é apenas uma pré-candidatura do PT.

“Como ficou evidente no ato realizado, ela (sua candidatura) representa uma frente política que conhece o nosso estado e sabe qual é o melhor caminho para contribuirmos com a vitória do presidente Lula”, escreveu Edegar, referindo-se à manifestação de segunda-feira, nas qual foi lido um manifesto assinado por representantes de cinco partidos, defendendo a manutenção da candidatura.

“Como disseram nossas grandes referências Raul Pont, Tarso Genro e Olívio Dutra, democracia é construção, não imposição. Não pode ser seletiva, precisa ser respeitada em todas as instâncias. A instância partidária que definiu a tática eleitoral no Rio Grande do Sul é soberana para decidir o meu papel nas eleições deste ano”, concluiu.

“Democracia não se faz com imposição”