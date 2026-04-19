Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Violência consentida 
Opinião

De novo, estamos perdendo a guerra do trânsito 

Em todo o Brasil, as milhares de mortes nas ruas e estradas foram naturalizadas como se fossem uma fatalidade

Rosane de Oliveira

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