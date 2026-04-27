Cuidado para não cair no conto da pesquisa eleitoral

Você já deve ter visto que as redes sociais de diferentes candidatos ao Piratini e ao Senado andam exibindo resultados de pesquisas de diferentes institutos, com resultados díspares, para exibir musculatura política. Convém tomar cuidado para não cair no conto da pesquisa, já que muitos desses levantamentos são de institutos pouco conhecidos ou encomendadas pelos próprios partidos.

O ideal seria o eleitor relativizar os resultados das pesquisas feitas tanto tempo antes da eleição. Porque o eleitor mal sabe quem são os candidatos e responde em geral pela lembrança que tem do nome do político, sem conhecer as propostas, o desempenho nos debates e a biografia dos concorrentes.

Convém prestar atenção sempre em quem aparece no registro como “contratante”. Saber quem está de fato pagando pela pesquisa é importante, para ter certeza de que não há um sujeito oculto por trás do instituto que diz realizar o levantamento com “recursos próprios”.

Número de entrevistas, estratificação de acordo com a distribuição do eleitorado por idade, faixa de renda e grau de instrução fazem toda a diferença para garantir a precisão de um levantamento. Há diferença entre a pesquisa presencial e a feita por telefone ou pela internet. Até a ordem em que as perguntas são feitas ou o enunciado pode influenciar o resultado.

Igualmente importante é conhecer a vida pregressa do instituto que faz a pesquisa, para ter certeza de que não se trata de uma empresa de fundo de quintal, montada às pressas para servir a sabe-se lá qual interesse.

Nas pesquisas para o Senado os cuidados devem ser redobrados, porque se trata de uma eleição dupla. Em outubro, o eleitor votará em dois candidatos e, como o voto não é vinculado, é possível escolher o primeiro de uma coligação e o segundo de outra. Na hora de questionar o entrevistado, é preciso saber quem terá o primeiro e quem terá o segundo voto — e se ele sabe que são duas cadeiras em disputa.

Quando se diz que pesquisas feitas a cinco meses da eleição podem estar muito distantes do que acontece na urna é porque, no Rio Grande do Sul, já houve mais de um caso em que quem estava na frente nem chegou ao segundo turno.

Um clássico é a eleição de 2002, em que Germano Rigotto chegou ao final de julho com 2%. Desenhava-se um segundo turno entre Tarso Genro (PT) e Antônio Britto (PPS). Abertas as urnas, Rigotto chegou em primeiro, Tarso em segundo e Britto em terceiro.

Quatro anos depois, até as vésperas da eleição as pesquisas indicavam segundo turno entre Rigotto e Olívio Dutra (PT), mas Yeda Crusius (PSDB) chegou à frente, deixando o então governador fora do segundo turno. Yeda derrotou Olívio.

Em 2014, José Ivo Sartori só começou a crescer nas pesquisas depois do início da propaganda eleitoral, mas acabou eleito, derrotando o então governador Tarso Genro, que se elegera no primeiro turno quatro anos antes.

Aliás