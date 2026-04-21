Correria da política cobra preço alto do deputado Santini

Deputado ficou internado no hospital antes de ir ao seu sítio para repousar. Acervo Ronaldo Santini / Arquivo pessoal

Quem acompanha o dia a dia dos deputados com base eleitoral no Interior sabe que a preocupação em se fazer presente em todos os eventos para os quais são convidados pode cobrar um preço alto na saúde. Foi o que ocorreu com o deputado Ronaldo Santini (Podemos), na sexta-feira (17).

Ex-secretário do Turismo, Santini saiu de casa cedo, sem café, para prestigiar a abertura oficial da colheita da oliva, em Triunfo. Lá, comeu apenas uma porção de arroz e tocou direto para um rodeio em Nova Araçá. Antes de partir para o terceiro compromisso do dia, o deputado teve uma convulsão em consequência de hipoglicemia e saiu do ar.

Socorrido na ambulância que estava de prontidão no rodeio, Santini voltou a si, mas o episódio resultou na fratura de três vértebras e a recomendação médica para ficar 90 dias de molho, tempo que ele pretende encurtar retornando à Assembleia na próxima semana, em ritmo mais lento.

— Tudo em razão das agendas excessivas, falta de alimentação adequada, fadiga mental e corporal. Um combo completo. Agora tive de parar na marra — define o deputado, que está passando o feriado em seu sítio, proibido de trabalhar.

Na semana anterior à crise, Santini tinha feito mais um roteiro estressante. No domingo, depois do almoço, foi de Lagoa Vermelha a São Gabriel (528 quilômetros). Na segunda, depois de um roteiro que terminou por volta das 22h, chegou em casa às 3h30min da madrugada.