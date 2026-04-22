Com PSOL na chapa, Juliana Brizola promete se empenhar pela reeleição de Lula

Juliana Brizola recebeu carta com reivindicações do PSOL para o plano de governo. Debora Beina / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Foi em clima amistoso, como um encontro de velhos amigos, que o PSOL formalizou o apoio à candidatura de Juliana Brizola (PDT) ao Palácio Piratini, depois de ameaçar lançar um concorrente. Líderes dos dois partidos e também do PT foram à sede pedetista, em Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira (22). Juliana recebeu em mãos a carta com as 10 reivindicações do PSOL para o plano de governo.

Representantes dos três partidos falaram sobre a "honra" e a "alegria" de compor uma chapa histórica, em que, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, o PDT encabeçará o grupo com o apoio de PT e PSOL. Em uníssono, reforçaram que o principal desafio será derrotar a extrema direita, representada no pleito por Luciano Zucco (PL).

Última a falar, Juliana afastou os temores dos aliados mais à esquerda, que não viam na pré-candidata do PDT uma disposição genuína para defender a reeleição do presidente Lula durante a campanha eleitoral.

— Esta não é uma união de faz de conta. Não quero que restem dúvidas do comprometimento do PDT com a reeleição do presidente Lula. Não há a menor chance de o PDT não estar na linha de frente — garantiu.

Acompanhado de líderes do PSOL, entre eles a pré-candidata a senadora, Manuela D'Ávila, foi o vereador Roberto Robaina quem fez o discurso inicial em nome do partido. Além de elogiar a escolha de Edegar Pretto (PT) como vice na chapa, também explicou o "apoio crítico" anunciado pelo partido, após provocação de José Fortunati (PT).

— Não está relacionado à campanha, e sim à composição de governo. Faremos campanha com muita vontade, porque avaliamos que seria um enorme problema ter uma repetição do segundo turno de 2022.