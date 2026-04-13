Com Melo disposto a ajudar "no que for preciso", MDB debate campanha de Gabriel Souza ao Piratini

Em sentido horário, Otomar Vivian, que trocou o PP pelo PSD, Márcio Biolchi, Juvir Costella, Giovani Feltes, José Ivo Sartori, Germano Rigotto, José Fogaça, Vilmar Zanchin, Gabriel Souza, Ernani Polo, Sebastião Melo, Frederico Antunes, Janir Branco e André Coronel. Joel Vargas / Divulgação

Com a presença dos integrantes da futura chapa majoritária — Gabriel Souza (governador), Ernani Polo (vice), Germano Rigotto e Frederico Antunes (senadores) — e de aliados do PSD, o MDB reuniu nesta segunda-feira (13) sua Comissão Eleitoral para definir os próximos passos da pré-campanha. Nos próximos dias, o colegiado anunciará a data de lançamento festivo das das pré-candidaturas.

Chama a atenção que entre as 14 pessoas da foto não há nenhuma mulher. Da esquerda para a direita estão Otomar Vivian, que trocou o PP pelo PSD depois de 46 anos, Márcio Biolchi, Juvir Costella, Giovani Feltes, José Ivo Sartori, Germano Rigotto, José Fogaça, Vilmar Zanchin, Gabriel Souza, Ernani Polo, Sebastião Melo, Frederico Antunes, Janir Branco e André Coronel.

Melo, que vem sendo cobrado por militantes por ter comparecido ao lançamento da candidatura de Luciano Zucco (PL), fez questão de se colocar à disposição do grupo para trabalhar por Gabriel e pelos candidatos ao Senado e ajudar “no que for preciso”.

O prefeito já explicou que esteve com todos os pré-candidatos a presidente que vieram a Porto Alegre para o Fórum da Liberdade e foi ao encontro de Flávio Bolsonaro.

— Com a experiência de quem governou quatro vezes o Rio Grande, seguimos dialogando e pavimentando o caminho que nos levará a uma expressiva vitória nas eleições de 2026 — disse Zanchin, presidente estadual do MDB.

Agir entra na aliança liderada por Gabriel Souza

Após reunião da comissão, o vice-governador Gabriel Souza, pré-candidato ao Palácio Piratini, recebeu na sede estadual do MDB a confirmação de apoio do Agir – um pequeno partido identificado com a pauta da acessibilidade e da inclusão. O Agir se soma a MDB, PSD, PRD–Solidariedade e União Brasil na consolidação da coligação.