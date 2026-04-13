Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Encontro de planejamento 
Notícia

Com Melo disposto a ajudar "no que for preciso", MDB debate campanha de Gabriel Souza ao Piratini

Aliados farão lançamento festivo da chapa completa, com Germano Rigotto e Frederico Antunes concorrendo ao Senado  

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS