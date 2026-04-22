Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Tentativa fracassada
Notícia

Com apenas um terço da meta atingida, IPE Saúde publica inscrição de médicos credenciados

Mais de 3,3 mil profissionais foram homologados pelo convênio, e ainda cabe recurso a outros 3,5 mil

Henrique Ternus

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