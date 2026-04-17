Cenário da eleição nacional mostra o Rio Grande do Sul como coadjuvante

Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema têm pontuado melhor nas pesquisas de intenção de voto até o momento. Montagem de Fabio Rodrigues-Pozzebom/Edilson Rodrigues/Camila Hermes/Antonio Machado / Agência Brasil/Agência Senado/Agência RBS/Divulgação

Sem nenhum ministro no governo Lula desde que Paulo Pimenta foi demitido da Secretaria de Comunicação Social, o Rio Grande do Sul vai para mais uma eleição sem ter candidato a presidente ou vice, com seus líderes políticos relegados ao papel de coadjuvantes. O único que tentou furar essa bolha foi o governador Eduardo Leite, trocando de partido para tentar se viabilizar como candidato a presidente. Levou um “carão” do presidente do PSD, Gilberto Kassab, e optou por cumprir o mandato até o fim, o que significa quatro anos sem mandato e, talvez, a troca da política por uma carreira de executivo no setor privado.

Não é de hoje que o Rio Grande do Sul vem perdendo prestígio em Brasília. A falta de ministros na Esplanada é consequência da mesma dificuldade que outros partidos tradicionais têm de renovar seus líderes.

O PT passou tantos anos orbitando em torno de Olívio Dutra, Tarso Genro, Paulo Paim e Raul Pont que não conseguiu fazer a transição geracional. Tanto não conseguiu que Lula e a direção nacional, prevendo o insucesso, abortaram a candidatura de Edegar Pretto e forçaram uma aliança com o PDT, um partido menor em número de votos, de deputados federais e estaduais e de filiados. A aposta do PDT em Juliana Brizola, agora apoiada pelo PT, é também uma tentativa de aumentar a bancada e escapar da cláusula de barreira.

O MDB também. Quem já teve Pedro Simon e José Fogaça no Senado vê a bancada federal minguar a cada eleição e não consegue produzir um candidato viável ao Senado. Não teve em 2018 nem em 2022 e agora lançou o ex-governador Germano Rigotto para tentar recuperar terreno. Na eleição para deputado federal, corre o risco de ser atropelado por líderes religiosos ou influenciadores digitais sem qualquer trabalho na política.

Já em 2022 essa indigência foi visível na eleição para o Senado. Os gaúchos elegeram um estrangeiro – e aqui não se trata de xenofobia. O senador Hamilton Mourão nasceu no Rio Grande do Sul mas passou a maior parte da vida adulta em outros Estados. É mais próximo do Rio de Janeiro do que do Estado pelo qual foi eleito.

O Progressistas (PP) virou uma constelação familiar em torno dos Covatti, que terão candidatos a deputado federal, estadual (dois) e a vice-governadora. O partido fechou com Luciano Zucco (PL) sem tentar ser cabeça de chapa, convencido do seu papel secundário e conformado com os bons resultados nas eleições municipais, dividindo com o MDB a liderança em número de prefeitos e vereadores.