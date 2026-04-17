Campanha contra fake news une associações de imprensa do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina

A campanha nasce da preocupação diante do avanço de conteúdos gerados por inteligência artificial. 152415674 / stock.adobe.com

Pela primeira vez na história, as principais associações de imprensa do sul do Brasil atuarão unidas numa campanha de conscientização da sociedade para os riscos das fake news. Assinada pela Associação Rio-grandense de Imprensa (ARI), Associação catarinense de Imprensa (ACI) e Associação Paranaense de Imprensa (API), a campanha será lançada no dia 28 de abril, às 19h, em formado híbrido. Cada associação fará seu evento presencial, com transmissão pela internet.

Em cada Estado, a mensagem será divulgada em parceria com os veículos de comunicação.

A campanha nasce da preocupação com as fake news, especialmente diante do avanço de conteúdos gerados por inteligência artificial. A ideia das associações é reforçar a importância do jornalismo profissional para escolhas livres e conscientes.

Assinada pela Agência Moove, a campanha propõe um alerta direto ao público, usando frases de efeito:

“Se é bom demais, duvide. Notícia exige apuração. Se é estranho demais, duvide. Notícia exige apuração. Se é forçado demais, duvide. Notícia exige apuração.”

A ideia parte do princípio de que a desinformação se espalha quando provoca reações intensas, seja entusiasmo ou estranhamento levando ao compartilhamento impulsivo, sem verificação.

No lançamento, jornalistas e comunicadores serão convidados a aderir à iniciativa por meio do uso do selo da campanha, em versões para rádio, TV, portais, jornais e revistas, reforçando a mensagem de que a notícia exige apuração. Segundo o presidente da ARI, José Maria Rodrigues Nunes, a ação representa um passo importante na atualização do papel da imprensa diante dos novos desafios:

— Embora hoje todos possam produzir conteúdo, o jornalismo profissional segue sendo o principal filtro contra a desinformação. A campanha dá continuidade a ações anteriores da entidade e atualiza o discurso para o contexto da inteligência artificial e do período eleitoral. Ao concluir essa nova etapa, entendemos que era o momento de ampliar o movimento, convidando as associações do Sul para essa grande mobilização. Esperamos que essa iniciativa inspire outras entidades a se somarem a esse esforço coletivo.

Responsável pela campanha, o CEO da Agência Moove, Gabriel Fuscaldo, reforça a sua importância do alerta: