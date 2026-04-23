Câmara fez a sua parte na aprovação do Plano Diretor

Vereadores da base de Sebastião Melo na Câmara comemoraram aprovação do Plano Diretor. Lucas Orso / CMPA / Divulgação

Dada a complexidade do tema, a aprovação do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre no primeiro quadrimestre do ano é surpreendente. Não que faltassem votos ao prefeito Sebastião Melo, que montou uma base robusta na Câmara sabendo que teria polêmicas pela frente.

O surpreendente é o presidente da Câmara, Moisés Barboza (PSDB), ter conseguido atingir a meta de votar o Plano Diretor até o final de abril com uma oposição boa de briga e restrições do Ministério Público Estadual, onde há uma divisão inequívoca.

O Plano Diretor precisava ser atualizado. Ele é uma espécie de Constituição da cidade, com cláusulas pétreas e outras que precisam ser revistas de tempos em tempos porque a vida muda. A prefeitura cumpriu todas as etapas de discussão com a sociedade e, se não houve mais participação, foi porque a maioria dos eleitores não tem tempo ou disposição para tratar de questões que não domina. A participação popular, mesmo quando franqueada à toda população, como é o caso do Orçamento Participativo, só engaja uma parcela.

Apesar do senso comum de que o Plano Diretor só trata da altura dos prédios, o projeto é muito mais amplo, profundo e sujeito a contrariar interesses. O que vai sair da Câmara certamente não é a obra perfeita, mas a construção possível diante de diferentes visões.

O secretário do Meio Ambiente, Germano Bremm, tem na ponta da língua uma resposta para as críticas ou contestações. E cita cada artigo ou inciso que trata de temas como a preparação para as mudanças climáticas e as inovações que deverão surgir nas próximas décadas.

Aprovada a Constituição, agora chega a vez da não menos polêmica Lei de Ocupação e Uso do Solo, que dará consequência aos princípios expressos no Plano Diretor. Haverá choro e ranger de dentes, acusações de que a prefeitura está sendo pautada pelas construtoras e tentativas de boicote. Melo terá de manter a base coesa, como foi até aqui, para que o projeto não emperre a partir agora.

O ideal seria negociar ajustes pontuais, acolhendo sugestões de quem quer melhorar o projeto, sejam vereadores ou representantes de entidades da sociedade.

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